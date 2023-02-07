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الثلاثاء، 07-02-2023 11:29 ص

أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا تناشد بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
ناشدت عائلة أردنية مقيمة في سوريا تقطعت بها السبل بعد وقوع الزلزال المدمر أمس الإثنين بالعودة إلى الأراضي الأردنية لسوء الأوضاع التي تحيط بهم. 

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وقالت ربة الأسرة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء إنهم كانوا يعيشون في غرفة صغيرة منذ 5 سنوات في مدينة  طرطوس السورية إلى أن وقع زلزال يوم أمس وأدى إلى تصدع الغرفة التي يقطنون بها.


وأضافت أن عائلتها مكونة من 5 أطفال أردنيين منهم 3 إناث وولدين أصغرهم يبلغ 5 سنوات وأكبرهم 14 عاماً مشيرة انهم متواجدين الآن في إحد منازل جيرانهم إلى أن يجدوا طوق النجاة .


ولفتت ربة الأسرة أن ليس لها أحد في طرطوس سوى والدتها الكبيرة في السن ، مضيفة أن زوجها متواجد الآن في الأردن.


وذكرت أن أوضاعها المادية سيئة ما يشكل صعوبة عليها في تأمين الغذاء والمأوى لأطفالها مناشدة الجهات المعنية بمساعدتها للعودة إلى الأردن .
-معلومات العائلة ، و أرقام هواتف التواصل لدى موقع الوكيل الاخباري -


 




 

 


 

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