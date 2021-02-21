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الأحد، 21-02-2021 02:37 م

لعدم التزامها بقانون الدفاع

أنباء عن إحالة مدرسة خاصة إلى المدعي العام

القضاء-التركي
توضيحية


الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" ، من مصدر مطلع ، أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ستقرّر وقف برنامج استدامة عن إحدى المدارس الخاصة في عمان.

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ولفت المصدر الأحد ، أن القرار يأتي نظراً لعدم التزام المدرسة بالتعهّد ، الذي يقضي بالخصم الذي قدمته للضمان الاجتماعي ، مقابل الاستفادة من البرنامج .

 

وأوضح ، أنه سيتم استرداد المبالغ التي تمّ صرفها للعاملين فيها ، سابقا  ، إضافة إلى فرض غرامة مالية ، كما سيتم إحالة القائمين على المدرسة إلى المدعي العام لمخالفتها قانون الدفاع .

 

يُذكر أن المدارس الأكثر تضررا في الجائحة والتي لديها صفوف تتجاوز الصف السادس الابتدائي يُشترط لشمولها في برنامج استدامة تقديم كلّ ما يُثبت تضررها بالجائحة ، أو تقديم تعهّد بخصم (15%)من رسوم الطلبة ، بغض النظر عن أي خصم قدمته في السابق.

 

 

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