أنباء عن إحالة مدرسة خاصة إلى المدعي العام

الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" ، من مصدر مطلع ، أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ستقرّر وقف برنامج استدامة عن إحدى المدارس الخاصة في عمان.
ولفت المصدر الأحد ، أن القرار يأتي نظراً لعدم التزام المدرسة بالتعهّد ، الذي يقضي بالخصم الذي قدمته للضمان الاجتماعي ، مقابل الاستفادة من البرنامج .
وأوضح ، أنه سيتم استرداد المبالغ التي تمّ صرفها للعاملين فيها ، سابقا ، إضافة إلى فرض غرامة مالية ، كما سيتم إحالة القائمين على المدرسة إلى المدعي العام لمخالفتها قانون الدفاع .
يُذكر أن المدارس الأكثر تضررا في الجائحة والتي لديها صفوف تتجاوز الصف السادس الابتدائي يُشترط لشمولها في برنامج استدامة تقديم كلّ ما يُثبت تضررها بالجائحة ، أو تقديم تعهّد بخصم (15%)من رسوم الطلبة ، بغض النظر عن أي خصم قدمته في السابق.
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