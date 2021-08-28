السبت 28-08-2021
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السبت، 28-08-2021 01:01 م

أنباء عن العثور على جثة من جنسية عربية في إحدى المحافظات

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الوكيل الإخباري - تداولت أنباء حول عثور الأجهزة الأمنية في إحدى محافظات المملكة  صباح اليوم السبت على جثة شاب عشريني يحمل جنسية عربية  داخل إحدى المزارع في المحافظة.

وأشارت الأنباء والتي تم رصدها من خلال "الوكيل الإخباري" إلى أنه فور وصول الاجهزة الامنية تم معاينة الجثة، حيث ظهر خلالها وجود علامات خنق على الرقبة ، ليتم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي في الإقليم الذي تتبع له المحافظة.

وتم التواصل مع مديرية الأمن العام للوقوف على الأمر ، دون رد حتى لحظة كتابة الخبر .

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