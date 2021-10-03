أنشطة شبابية في عدد من المحافظات

الوكيل الاخباري - نفذت مراكز شبابية في عدد من محافظات المملكة الاثنين، فعاليات وأنشطة متنوعة بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء.



ونظم مركزا شباب وشابات البترا، بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، دورة تدريبية عن الدارات الكهربائية وصناعة الأفلام ضمن برنامج حاضنات الابتكار الاجتماعي.



وتحدث المدربون عن الكهرباء وأنواعها واشكالها موضحين كيفية صناعة الأفلام والتقنية المستخدمة.

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