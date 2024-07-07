أنشطة متنوعة تنظمها المراكز الشبابية في الرمثا

الوكيل الاخباري - نظمت المراكز الشبابية في لواء الرمثا، أنشطة شبابية توعوية منوعة، تضمنت ندوات حوارية عن أهمية المشاركة الفاعلة بالانتخابات.

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ففي مركز شابات الرمثا وضمن حملة "يلا نصوت"، عُقدت ندوة حوارية حول "قانون الانتخاب" قدمتها المحامية تغريد خزاعلة بحضور 20 شابة ضمن الفئة العمرية 18- 30 عاما.

وأقام مركز شباب الرمثا ورشة عمل ضمن حملة "يلا نصوت" بحضور 20 مشاركا من الفئة العمرية 18- 24 عاما، تحدث فيها الدكتور وصفي عقيل الشرعة، مبينا أن الحملة تتحقق من خلال التركيز على التوعية والتثقيف وإطلاق حملات تفاعلية تشجع النقاش، وتوضح إجراءات التسجيل، والتصويت.



وفي مركز شباب البويضة، أقيم احتفال بمناسبة يوم الشباب العربي شارك فيه 20 شابا من الفئة العمرية 15- 17 عاما.