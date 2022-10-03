أنشطة متنوعة للمكتبة المتنقلة بالشوبك

الوكيل الاخباري - أقامت المكتبة المتنقلة وبدعم من وزارة الثقافة ومركز هيا الثقافي اليوم الاثنين في الشوبك أنشطة ثقافية وترفيهية وتعليمية وخيرية متنوعة استهدفت طلبة المدارس الأساسية، من خلال خلق أجواء إيجابية وتحفيز الموهوبين وتقديم الدعم لهم.



وقال مدير مديرية ثقافة محافظة معان الدكتور يوسف الشمري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن المكتبة المتنقلة قدمت العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لطلبة المدارس في المراحل الأساسية في الشوبك بالتعاون مع مديرية تربية الشوبك، لتوفير بيئات إيجابية وتشجيع الطلبة على العادات والممارسات الإبداعية مثل القراءة والمسرح، إلى جانب رفع الوعي لديهم لتجنب الظواهر السلبية والمخاطر التي تستهدفهم.

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