أنشطة متنوعة لمراكز شبابية في جرش

الوكيل الإخباري- نظم مركزا شباب وشابات جرش وسوف، اليوم الأربعاء، عددا من الأنشطة المتنوعة في شهر رمضان المبارك تهدف لتهذيب النفس.

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وعقد مركز شباب سوف محاضرة حول فضل شهر رمضان الكريم في تهذيب النفس بمشاركة 50 شابا، تطرقت إلى فضائل صيام الشهر وقيامه وتلاوة القرآن فيه وما يتميز عن غيره من الغفران والصدقات والعتق من النار وفوائد الصيام ومنها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة وتعويدها على الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم .



كما نظم مركز شابات جرش يوم تطوعي في المسجد الهاشمي بمشاركة 20 شابة.



وأكدت رئيسة المركز ليما العتوم أهمية العمل التطوعي في تعزيز قيم العمل التطوعي لدى المشاركات، وتنمية المجتمع المحلي، ورفع الوعي التعاوني والتطوعي والمساهمة في تحمل المسؤولية وتعزيز قدرات المجتمع المحلي.