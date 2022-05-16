أنشطة متنوعة هادفة في مراكز شباب المفرق

الوكيل الاخباري - أقامت مراكز شبابية في مديرية شباب المفرق، اليوم الاثنين، نشاطات هادفة عدة، وفقا لمديرية شباب المفرق.



وقالت المديرية إن مركز "شباب الحمراء" نظم ورشة تدريبية حول أساسيات التعلم عن بُعد عبر برنامج "زووم"، بحضور 20 مشاركا تحدث فيها المحاضر طارق محمد الخالدي عن أهمية التعلم في التحصيل العلمي وأثر التعلم عن بعد على المحاور الرئيسة للتعليم والمتمثلة بالمعلم والطالب والمادة التدريبية.

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