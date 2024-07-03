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الأربعاء، 03-07-2024 01:31 م

أنشطة ودورات بمراكز شبابية بالكورة والوسطية في اربد

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الوكيل الاخباري- واصلت مديرية شباب محافظة إربد والمراكز التابعة لها في لواءي الكورة والوسطية، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.

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ونفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج في لواء الكورة ورشة بعنوان "عمل تطوعي" بمشاركه 30 شابة ضمن الفئة العمرية من 12 _ 18 عامًا.


واشتملت المحاور الرئيسية للورشة على توضيح العمل التطوعي وأهمية وكيفية تنمية السلوك والمواظبة في نفوس المشاركين حيث تم إجراء عمل تطوعي لترتيب وتنظيف جميع أركان المركز والقاعات.


من جانبٍ آخر، زار وفد من مركز شباب الوسطية، قيادة المنطقة الشمالية - المقصورة الملكية، بمشاركة 20 مشاركا من أعضاء المركز، ضمن خطة نشاطات المركز لشهر تموز وبمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.


وهدفت الزيارة إلى تعريف الأعضاء المشاركين بتاريخ وطنهم وتنمية معارفهم وإدراكهم والاطلاع على أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية.
وكان باستقبال المشاركين عدد من ضباط القوات المسلحة في الموقع، واستمع المشاركون الى شرح مفصل قدمه الرائد سيف الزواهرة عن تاريخ المنطقة التي تطل على الجولان السوري وبحيرة طبريا.


وأشار الى ان هذا الموقع الحالي يقع في الشمال الغربي من المملكة، وان هذه المنطقة تحديدا مليئة وغنية بالمعلومات الجغرافية والتاريخية الهامة.
وعبرت أسرة مركز شباب الوسطية عن اعتزازها وفخرها بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبما تقدمه من تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن وطننا والحفاظ على أمنه واستقراره ورفعته، ومن أجل نصرة قضايا أمتنا العادلة.

 




 

 


 

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