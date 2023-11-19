أهالي مخيم البقعة يشيدون بمواقفة الملك تجاه القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري - أكد أهالي مخيم البقعة التفافهم حول القيادة الهاشمية، ووقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه الرامية إلى دعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية في محنتهم التي يمرون بها جراء العدوان الآثم على غزة.

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وأشاد أهالي مخيم البقعة بمواقف جلالة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة، والجهود المبذولة لحل الصراع، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعواته المتواصلة لوقف العدوان على غزة.



وأكدوا، في بيان اليوم الأحد، عقب اجتماع حاشد، تأييدهم لجهود جلالة الملك والحكومة الأردنية، مؤكدين التفافهم حول القيادة الحكيمة والمساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.



وحضر الاجتماع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومتصرف لواء عين الباشا الدكتور ابراهيم الرواحنة والنائب أحمد السراحنة، ورئيس لجنة خدمات مخيم البقعة حسن مرشود، ومدير المخيمات في الدائرة أسامة علقم، ومدير مكتب الدائرة لمحافظة البلقاء حمزة السلاق.