أهالي مدينة الشرق في الزرقاء يطالبون بالإسراع باستحداث بلدية

الوكيل الإخباري - طالب أهالي مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز (مدينة الشرق ) بمحافظة الزرقاء، بالإسراع باستحداث بلدية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة.

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وجاءت تلك المطالبات، خلال لقائهم رئيس وأعضاء مجلس محافظة الزرقاء، مساء امس الأربعاء، مطالبين بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.



وبينوا أن المدينة تابعة لمؤسسة استثمار موارد الوطنية وتنميتها، حيث كان الغاية منها هو تطوير الأراضي ثم تسليم المدينة للبلدية، لافتين إلى انه ومنذ 20 عاما لا تزال المدينة بلا بلدية، وأن لهم العديد من المطالب التي قدمت لمؤسسة موارد التي تقدم الخدمات البلدية لهم.



وطالب المواطنان أحمد المصري ومحمد أبو الرز وهما مقيمان في المدينة بتحسين شوارع مدينتهما والتي ما زالت بلا إنارة، للتخفيف من نسبة الحوادث خاصة في فترات الليل.



بدوره، أشار مختار المدينة رياض شموط، إلى تشكيل لجنة أهلية لمراجعة الشركة في العديد من القضايا منها تقديم خدمات للمنطقة.



من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، ضرورة إنشاء بلدية في القريب العاجل ليكون هناك جهة تقدم الخدمات للأهالي، حيث لا يجوز أن تبقى مدينة كاملة لا تتبع لأي بلدية، مشيرا الى ان هناك العديد من وحدات الإنارة المعطلة ولم يتم إصلاحها.



وبين أن مجلس محافظة الزرقاء سيتابع قضايا المدينة مع الجهات المختصة وسيعمل على إنشاء روضة أطفال ومدرسة في المدينة.