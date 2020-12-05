أهمها الحظر الشامل .. قرارات مصيرية هامة قريبا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قرارات هامة ، سيتم حسمها قبل بدء العام القادم ، من قبل الحكومة ، بحسب الوضع الوبائي الراهن، بشان فيروس كورونا .
ومن أهم القرارات ، فيما يتعلّـــق بمصير طلبة المدارس ، وما إذا سيتم العودة إلى التعليم الوجاهي ، أم سيبقى الأمر كما هو عليه وتلقي التعليم من خلال منصّة درسك .
وقرار آخر ، يتعلق ، بالحظر الشامل يوم الجمعة ، حيث يتم دراسة المنحنى الوبائي في المملكة ، لاتخاذ القرار المناسب ، وما إذا كان الوضع الوبائي يسمح بالعـدول عنه.
كما سيتم إعادة النظر ، بإعادة فتح القطاعات التي تمّ إغلاقها ، واتخاذ قرار بشأنها ، حيث أن هنالك العديد من القطاعات تضررت إثر الجائحة ، وقد تعهّدت الحكومة بتعويضها.
تقليص ساعات الحظر الجزئي ، أو إلغائه ، في سلّم أولويات الحكومة أيضا، وهذا يتطلّب دراســـة مستفيضة من قبل المعنيين ، وما إذا كان الوضع الوبائي الراهن ، يسمح بإعادة النظر في "الحظـر الجزئي".
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