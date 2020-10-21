أوامر دفاع قادمة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - يترقّــب الأردنيون ، إعلان الحكومة لأوامر دفاع جديدة ، شأنها تقييد عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المطاعم والمنشآت خلال فترة عملهم الممتدة من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء بـ 50% من قدرتها الاستيعابية، بسبب فيروس كورونا.

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وين رئيس الوزراء وزير الدفاع ، بشر الخصاونة ، أن أمري دفاع سيصدران لاحقا، وتعليمات تنفيذية قبل يوم الخميس المقبل، تعالج الكثير من القضايا التفصيلية.



ولفت أنها ستحدد عدد الأشخاص على الطاولة الواحد بما لا يتجاوز 6 أشخاص، على أن يتم إعادة تفعيل العقوبات المنصوص عليها في بلاغات وأوامر دفاع سابقة.

وأكد الخصاونة على أن المقاهي التي تقدم النرجيلة عليها أن تعمل بالخارج، مع عدم السماح بتقديم الخدمات في الداخل صيفا شتاء، وبـ 50% من القدرة الاستيعابية.



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