أوقاف إربد الأولى تُجهز 215 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن الكريم

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية أوقاف إربد الأولى، عن تجهيز 215 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم.

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وقال مدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري، إن المراكز الصيفية، توزعت بواقع 95 مركزا للذكور، و 120 مركزا للإناث موزعة على مختلف المناطق التابعة للمديرية.



وأكد الحموري، أن المواد التي ستدرس في المراكز، تشمل القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية المرافقة، واستغلال أوقات الفراغ لدى المشاركين فيها بالشكل الأمثل.



وأشار، إلى أن هذه المراكز الصيفية التي تأتي تحت شعار "وقولوا للناس حسنا"، يشرف عليها ثلة من الأئمة والوعاظ والخطباء المؤهلين ممن يحملون شهادات العلم الشرعي والإجازة القرآنية، فضلا عن امتلاكهم للمهارات التربوية والإرشادية السلوكية العالية.