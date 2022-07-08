أوقاف إربد الأولى تُحدد مواقع مصليات عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية أوقاف إربد الأولى أسماء وأماكن مصليات عيد الأضحى المبارك في مختلف المناطق التابعة لها.

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وقال مدير الأوقاف عمر الحموري إن المصلى الرئيس بلواء قصبة إربد سيكون في ساحة الملعب البلدي، إضافة إلى مواقع ساحة مسجد آل المقري، ساحة مدرسة نور الحسين، ساحة مدرسة بيت رأس الأساسية للبنين، ساحة ملعب ارابيلا في حكما، ساحة ملعب الكرم، وساحة مدرسة ابو غنيمة في البارحة.



وبين أن مواقع صلاة العيد في مناطق غرب إربد شملت ساحات مسجد طارق الردايدة، مدرسة ناطفة الأساسية للبنين، مدرسة دوقرا الأساسية للبنات، وساحة ملعب سوم، فيما شملت بلواء الطيبة: ساحات مدرسة الطيبة الأساسية للبنين، وملعب جمعية مندح الخيرية.



كما شملت في لواء الوسطية مواقع ساحات: مدرسة قميم الثانوية للبنين، مسجد حوفا الكبير ، مدرسة ذكور كفر عان، ومدرسة مكة الثانوية للبنين.

وبين الحموري انه تم تحديد 7 مصليات في لواء بني كنانة شملت ساحات: مدرسة سما الروسان الثانوية، ومسجد عمر بن الخطاب في سمر ، والملعب السداسي في خرجا، الملعب البلدي في كفر سوم، الملعب البلدي في عقربا، مدرسة ركاز الخاصة في حبراص، وساحة الملعب البلدي في ابدر.



وأشار مدير الأوقاف إلى أن صلاة العيد والتي حدد موعدها تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً بحسب تعليمات وزارة الأوقاف ، ستقام في بقية المساجد الأخرى في مختلف المناطق.