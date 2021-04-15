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الخميس، 15-04-2021 10:10 م

أوقاف إربد الثانية تباشر تنفيذ مبادرة اسبوع العناية بالمساجد

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الوكيل الاخباري - بدأت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الخميس تنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم للمساجد التابعة لها في اطار اسبوع العناية بالمساجد التي اطلقها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
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وقال مدير المديرية الشيخ عبدالسلام نصيرات في بيان أن الحملة تنفذ بالتعاون والتنسيق مع لجان المساجد وشملت في اليوم الأول أكثر من عشرة مساجد تم اجراء أعمال الصيانة لها، مؤكداً استعداد المديرية لتقديم أي مساعدة للمساجد التي تحتاج لذلك ، وحيث لا يكفي ما هو متوفر بصناديقها لتنفيذ مجموع اعمال الصيانة وشراء المواد اللازمة لذلك.

وثمن نصيرات جهود وكوادر بلدية إربد الكبرى بتقديم الدعم اللوجستي لأعمال الصيانة من خلال آلياتها وكوادرها، مثلما اشاد بدور لجان المساجد في انجاح اسبوع العناية بها.

 




 

 


 

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