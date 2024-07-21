الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر في منطقة البحر الميت جنوب ماعين

اللواء المتقاعد فهد باشا العموش في ذمة الله

ترامب: هزيمة هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن

محطة التوعية المتنقلة التابعة للأمن العام تصل إلى المفرق

الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر ماء فارغة بإربد

رسميا.. انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي الأميركي

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان سبل خفض التصعيد الخطير في المنطقة

تعليمات معدلة للترشح وتمويل الحملات الانتخابية - تفاصيل

ولي العهد ينشر رابط التسجيل بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

بلدية إربد تنذر محلات تستخدم مضخمات صوت مزعجة

الأحد، 21-07-2024 11:16 م

أوقاف إربد الثانية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

1721591557347


الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأحد، بذكرى الهجرة النبوية في مسجد جنة الفردوس بمنطقة رابية الكورة، بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور علي الحوامدة.

اضافة اعلان


وأكد رئيس قسم دور القرآن بالمديرية، فؤاد العودات، أهمية استخلاص العبر من هذه المناسبة العظيمة ودور الهجرة في صناعة الأجيال وغرس القيم العظيمة لدى أبنائنا من عزة وصمود لتحقيق الأهداف المرجوة.


بدوره، وصف المحاضر الدكتور محمد الربابعة الهجرة النبوية بأنها كانت رد اعتبار للمستضعفين من المسلمين، وسبيلا للذود عن حمى الإسلام ورفعة الدين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1721591156085

استمرار فعاليات برنامج "بصمة 2024" في لواء المزار الشمالي

1721591423734

حفل تكريم يستذكر العين الراحل جمال الشوابكة

image-1-1

هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر في منطقة البحر الميت جنوب ماعين

1721586047725

محطة التوعية المتنقلة التابعة للأمن العام تصل إلى المفرق

1000516619

الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر ماء فارغة بإربد

1000516600

مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية يختتم دورة الدعم النفسي والاجتماعي في سياق الهجرة القسرية والعنف

أخبار متعلقة
1000516619

الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر ماء فارغة بإربد

1721573610532

"التعاونية" تبحث تنفيذ مشاريع في عدد من المحافظات

1720558351659

دورة بالفنون التشكيلية في مراكز شباب الوسطية

file (17)

رابطة كتاب إربد تنظم أمسية شعرية لدعم صمود الأهل في غزة

1720358498404

اربد: أنشطة شبابية في لواءي الوسطية والكورة

1719777805019

لقاء يبحث مشاكل المغير باربد بسبب مشروع الصرف الصحي