أوقاف إربد الثانية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأحد، بذكرى الهجرة النبوية في مسجد جنة الفردوس بمنطقة رابية الكورة، بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور علي الحوامدة.

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وأكد رئيس قسم دور القرآن بالمديرية، فؤاد العودات، أهمية استخلاص العبر من هذه المناسبة العظيمة ودور الهجرة في صناعة الأجيال وغرس القيم العظيمة لدى أبنائنا من عزة وصمود لتحقيق الأهداف المرجوة.



بدوره، وصف المحاضر الدكتور محمد الربابعة الهجرة النبوية بأنها كانت رد اعتبار للمستضعفين من المسلمين، وسبيلا للذود عن حمى الإسلام ورفعة الدين.