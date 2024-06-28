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الجمعة، 28-06-2024 12:30 م

أوقاف الأغوار الشمالية تُجهز 48 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم

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الوكيل الاخباري- جهزت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، 48 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المساجد التابعة للمديرية، تحت شعار " وقولوا للناس حسنا ".

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وقال مدير أوقاف اللواء خالد القضاة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إنه سيشرف على تلك المراكز وعاظا وواعظات وأئمة أكفياء من حملة الشهادات الشرعية والإدارة والدورات في التلاوة والتجويد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 27 مركزا للذكور و 21 للإناث.


وأضاف، أن الهدف من المراكز الصيفية تعليم قراءة القرآن الكريم، تلاوة وحفظا وفهما، والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، وترسيخ القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.


ودعا القضاة الطلاب والطالبات إلى الإقبال على التسجيل في تلك المراكز في أقرب مسجد مخصص لها ضمن مناطق سكناهم، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستباشر التدريس غدا السبت بواقع 3 أيام أسبوعيا.

 




 

 


 

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