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الجمعة، 28-06-2024 11:40 م

أوقاف الرصيفة تُجهز 130 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم

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الوكيل الإخباري - جهزت مديرية أوقاف لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء 130 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المساجد التابعة للمديرية، تحت شعار " وقولوا للناس حسنا ".

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وقال مدير أوقاف اللواء الدكتور محمد فوزي الأحمد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إنه سيشرف على تلك المراكز وعاظا وواعظات وأئمة أكفياء من حملة الشهادات الشرعية والدورات المتخصصة في التلاوة والتجويد، مشيرا إلى أنه قد تم تخصيص 65 مركزا للذكور و 65 للإناث.


وبين، أن الهدف من المراكز الصيفية تعليم قراءة القرآن الكريم، تلاوة وحفظا وفهما، والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، وترسيخ القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.


ودعا الأحمد أولياء أمور الطلاب والطالبات من عمر سبع سنوات الى سبع عشرة سنة إلى الإقبال على تسجيل أبنائهم في تلك المراكز في أقرب مسجد مخصص لها ضمن مناطق سكناهم والتي يمكنهم الاطلاع عليها من خلال صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك, علما ان التسجيل مجاني.

 

مشيرا إلى أن هذه المراكز ستباشر التدريس اعتبارا من يوم غدا السبت وحتى الخامس عشر من شهر آب القادم, حيث سيكون الدوام أيام الاحد والثلاثاء والخميس للذكور, وأيام السبت والاثنين والأربعاء للإناث.

 




 

 


 

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