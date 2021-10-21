أوقاف الرصيفة تحتفل بالمولد النبوي

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف الرصيفة، اليوم الخميس، احتفالا دينيا بذكرى المولد النبوي الشريف في قاعة لجنة تحسين خدمات مخيم حطين برعاية متصرف اللواء محي الدين العدوان.



وألقى مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، ومفتي لواء الرصيفة، الدكتور باسم القضاة، كلمات بهذه المناسبة العطرة، ودعيا إلى الاقتداء بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مختلف جوانب الحياة، وتجسيد أخلاق النبي في العلاقات الاجتماعية والأسرية.

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