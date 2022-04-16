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السبت، 16-04-2022 06:00 م

أوقاف الرصيفة تطلق مسابقة منشد الرصيفة

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 الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم السبت، مسابقة منشد الرصيفة الرمضانية للذكور في عامها الثالث ضمن خطة المديرية التي اطلقتها بداية شهر رمضان المبارك.

وقال مدير أوقاف لواء الرصيفة الدكتور محمد فوزي الاحمد إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب في الانشاد الديني وتعزيز هذا اللون ودعمه من خلال أصحاب الأصوات الندية والأداء الجيد، مضيفا أن المديرية رصدت جوائز قيمة للفائزين. 

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