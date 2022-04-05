أوقاف الرصيفة تعقد محاضرات توعوية

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف الرصيفة، مع بداية شهر رمضان المبارك، عدة محاضرات توعوية، بالتعاون مع مديريتي الثقافة والشباب في محافظة الزرقاء من خلال المدارس والنوادي الشبابية والثقافية التابعة لهما.



وبين مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي، أن المديرية وضعت خطة عمل غنية خلال هذا الشهر الفضيل، بدأتها بعقد هذه المحاضرات التي تسعى من خلالها لغرس القيم الإسلامية النبيلة والسامية في نفوس المسلمين، وخاصة الشباب وطلبة المدارس ليكونوا مواطنين صالحين واعين ومثقفين بقيمهم الإسلامية يعملون لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

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