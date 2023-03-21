الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد

"أوقاف الرصيفة" تعلن خطة عملها خلال رمضان

الصحة تؤكد استمرارها في عمليات زراعة الكلى

طلبة الأردنية يختارون ممثليهم في الأندية

الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة في محمية الأزرق المائية

إطلاق برنامج أرضي لتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود

1000 جائزة للعاملين والمتقاعدين العسكريين بالجيش والأجهزة الأمنية برمضان

المنطقة العسكرية الشرقية توزع مجموعة من طرود الخير

الخارجية تدين مصادقة الكنيست على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات

القوات المسلحة تكرم ذوي شهداء معركة الكرامة

الثلاثاء، 21-03-2023 09:32 م

"أوقاف الرصيفة" تعلن خطة عملها خلال رمضان

320232111417125077474


الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، خطة عملها خلال شهر رمضان من خلال طرح العديد من الأنشطة والبرامج والمشاريع.

وقال مدير أوقاف لواء الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن المديرية أعدت خطتها بالتنسيق مع الوزارة، ومنها عقد المجالس العلمية الهاشمية كل يوم ثلاثاء في مسجد آمنة بنت وهب عقب صلاة الظهر مباشرة، وإقامة أسبوع للعناية بالمساجد في الأسبوع الأخير من شهر شعبان.

وأشار إلى أن المديرية أطلقت وللعام الثاني على التوالي المسابقة القرآنية الثانية الخاصة بالأئمة، بالإضافة إلى المسابقة القرآنية الثالثة لطلبة المدارس.

وشهدت الخطة عودة مسابقة منشد الرصيفة وللعام الرابع على التوالي، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

الصحة تؤكد استمرارها في عمليات زراعة الكلى

0

طلبة الأردنية يختارون ممثليهم في الأندية

8

الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة في محمية الأزرق المائية

e

إطلاق برنامج أرضي لتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود

3202315135721769090737

1000 جائزة للعاملين والمتقاعدين العسكريين بالجيش والأجهزة الأمنية برمضان

w

المنطقة العسكرية الشرقية توزع مجموعة من طرود الخير

أخبار متعلقة
220232171524158116154

أوقاف اربد الثانية تبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك

220231820290830355530

ورش توعوية حول الإسعافات الأولية بمساجد الرمثا

2202313214533601587558

يوم طبي مجاني بلواء الكورة غداً

fodob-ki-520x360

الإفتاء توضح حول موعد تحري هلال شهر رمضان

4444444444444444444444444444444443333

الأمانة: 79 فريقا للرقابة على الأسواق خلال رمضان والتشديد على بسطات العصائر

ةةة

نقابة المطاعم: لا تغيير على أسعار العصائر الرمضانية