"أوقاف الرصيفة" تعلن خطة عملها خلال رمضان

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، خطة عملها خلال شهر رمضان من خلال طرح العديد من الأنشطة والبرامج والمشاريع.



وقال مدير أوقاف لواء الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن المديرية أعدت خطتها بالتنسيق مع الوزارة، ومنها عقد المجالس العلمية الهاشمية كل يوم ثلاثاء في مسجد آمنة بنت وهب عقب صلاة الظهر مباشرة، وإقامة أسبوع للعناية بالمساجد في الأسبوع الأخير من شهر شعبان.



وأشار إلى أن المديرية أطلقت وللعام الثاني على التوالي المسابقة القرآنية الثانية الخاصة بالأئمة، بالإضافة إلى المسابقة القرآنية الثالثة لطلبة المدارس.



وشهدت الخطة عودة مسابقة منشد الرصيفة وللعام الرابع على التوالي، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة.

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