أوقاف الرصيفة تنظم ندوة علمية حول مبادرة معا نصل آمنين

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف الرصيفة بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، ندوة علمية في مسجد بيت المقدس ضمن مبادرة "معا نصل آمنين" ، شارك فيها ممثلون من الشرطة المجتمعية وعدد من الأئمة والعاملين في مساجد اللواء.



وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي إن هذه الندوة تأتي ضمن الأنشطة التشاركية بين وزارة الأوقاف ومديرية الأمن العام لإيصال الرسائل التوعوية من خلال أئمة وخطباء المساجد بشكل مؤثر من خلال الخطب والدروس الدينية.

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