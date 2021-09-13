الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

الصفدي: الأردن سيبقى السند للبنان

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية

شخص يحطم واجهة بنك في عمان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

وفد نقابة المهندسين الأردنيين يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي

جولة مشاورات بين الأردن وبنغلاديش

رئيس الوزراء يوضح حول تنفيذ برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي

ولي العهد: ضرورة التنسيق لاستكمال الأولويات الحكومية

وزير السياحة : وقف اي مكتب سجلت بحقه مخالفات ضمن سياحة العبور

الإثنين، 13-09-2021 04:52 م

أوقاف الرصيفة تنظم ندوة علمية حول مبادرة معا نصل آمنين

920214114128132375776


  الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف الرصيفة بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، ندوة علمية في مسجد بيت المقدس ضمن مبادرة "معا نصل آمنين" ، شارك فيها ممثلون من الشرطة المجتمعية وعدد من الأئمة والعاملين في مساجد اللواء.

وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي إن هذه الندوة تأتي ضمن الأنشطة التشاركية بين وزارة الأوقاف ومديرية الأمن العام لإيصال الرسائل التوعوية من خلال أئمة وخطباء المساجد بشكل مؤثر من خلال الخطب والدروس الدينية. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي

الصفدي: الأردن سيبقى السند للبنان

92021517576651921890

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

a

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية

ddd

شخص يحطم واجهة بنك في عمان

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

خارجية

جولة مشاورات بين الأردن وبنغلاديش

أخبار متعلقة
w

21 قيادية ينهين مساقا عن النسوية والتنظيم المجتمعي

الأمن العام

إصابتان في مشاجرة بالرصيفة

w

أوقاف جرش تكرم المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن

820215102445406758751

أوقاف عجلون تكرم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

820212122539320485425

بدء فاعليات معسكرات الأندية الشبابية في عدد من المحافظات

820215102445406758751

أوقاف الكورة تحتفي بالهجرة النبوية وتخريج أوائل المراكز الصيفية