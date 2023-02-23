أوقاف الرمثا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الخميس، احتفالًا، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، أقيم في المسجد العمري بالرمثا.

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وقال مساعد مدير أوقاف الرمثا لشؤون الوعظ والإرشاد، الدكتور محمد سليمان الوردات، إن حادثة الإسراء جاءت تكريمًا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعويضًا له عما أصابه من أذى، وتسرية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجته، ووفاة عمه أبي طالب.



وأكد الدكتور الوردات أهمية المسجد الأقصى في قلوب المؤمنين، مشيدا بالدور الهاشمي عبر التاريخ الذي كان، وما يزال، يولي المسجد الأقصى والقدس جلّ عنايته وأقصى أولوياته ومتابعة إعماره، مؤكدا دور جلالة الملك في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية بجميع المحافل الدولية.



وتحدث أستاذ التفسير في جامعة اليرموك، الدكتور عبدالرزاق رجب، عن هذه الذكرى العطرة وما فيها من عبر وعظات والدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج.