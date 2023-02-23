الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

إثر الزلزال.. نقل طفلة سورية مهددة ببتر ساقيها للعلاج في تركيا

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل أقوى هزة أرضية سجلها

الملك يعزي الرئيس الفلسطيني بوفاة أحمد قريع

هل يستبدل الأردن عطلته الأسبوعية في سبيل تحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي؟

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

30 هزة أرضية حول العالم الخميس بينهم زلزال بقوة 6.8 ريختر

"سيدة تدهس زوجها بعد جلسة في المحكمة الشرعية في إربد".. خبر غير صحيح

هزة أرضية تضرب الحدود التركية السورية مساء اليوم

أمين عمان: مشروع معالجة آثار بركة البيبسي بتكلفة 12 مليون دينار

التربية: تعديل أسس النجاح والرسوب يشمل طلبة المدارس الخاصة

الخميس، 23-02-2023 10:46 م

أوقاف الرمثا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الإسراء-والمعراج-856x481


الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الخميس، احتفالًا، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، أقيم في المسجد العمري بالرمثا.

اضافة اعلان


وقال مساعد مدير أوقاف الرمثا لشؤون الوعظ والإرشاد، الدكتور محمد سليمان الوردات، إن حادثة الإسراء جاءت تكريمًا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعويضًا له عما أصابه من أذى، وتسرية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجته، ووفاة عمه أبي طالب.


وأكد الدكتور الوردات أهمية المسجد الأقصى في قلوب المؤمنين، مشيدا بالدور الهاشمي عبر التاريخ الذي كان، وما يزال، يولي المسجد الأقصى والقدس جلّ عنايته وأقصى أولوياته ومتابعة إعماره، مؤكدا دور جلالة الملك في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية بجميع المحافل الدولية.


وتحدث أستاذ التفسير في جامعة اليرموك، الدكتور عبدالرزاق رجب، عن هذه الذكرى العطرة وما فيها من عبر وعظات والدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202028183520969556636

السفير الأردني في القاهرة يبحث التعاون مع الأكاديمية العربية لعلوم النقل البحري

1201829

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل أقوى هزة أرضية سجلها

1677176029200

تجارة الزرقاء تنظم ورشة عمل توعوية للشركات المسجلة

WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.15.30 PM

القيسي يرعى حفل اختتام فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022

jbTbCVfEC60sdNs1qoNPShzQwgUnbZP8x0y8Bl8j

الملك يعزي الرئيس الفلسطيني بوفاة أحمد قريع

0L5A1502 - Copy

هل يستبدل الأردن عطلته الأسبوعية في سبيل تحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي؟

أخبار متعلقة
571

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الملك9

الملك يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

الإسراء-والمعراج-856x481

في ذكرى الإسراء والمعراج..المسجد الأقصى إرث ديني وتاريخي وارتباط مقدس بالنبي العربي الهاشمي

1484998618558223000

إربد: القطاع الزراعي يلعب دورا كبيرا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

32022815598323530203

هل يوجد عطلة يوم الإسراء والمعراج في الأردن؟

1202327131235335124752

إنقاذ 4 أشخاص كانوا محاصرين داخل منزل بأرض زراعية في الرمثا