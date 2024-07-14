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الأحد، 14-07-2024 12:02 م

“أوقاف الزرقاء” تقيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم

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 الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الزرقاء الخيرية للمكفوفين بالتعاون مع مديرية أوقاف الزرقاء، ومن خلال مبادرة اقرأ وارتقي، مسابقة في حفظ القرآن الكريم استهدفت شريحة من المجتمع تحتاج منا الرعاية والاهتمام وهي شريحة أصحاب الإعاقة “المكفوفين”،بمشاركة 18 متسابقا من كلا الجنسين.

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وقال مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد سلامة الحراحشة، إن هذه المسابقة جاءت تجسيدا لتنفيذ أهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على أرض الواقع وانسجاما مع الخطة الإستراتيجية للوزارة التي تستهدف هذه الفئة بعدة برامج منها: تعليمهم أحكام التلاوة والتجويد.


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