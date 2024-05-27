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الإثنين، 27-05-2024 11:59 ص

أوقاف الزرقاء تنظم لقاءً تعريفيا لحجاج بيت الله الحرام

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الوكيل الإخباري - أقامت مديرية أوقاف الزرقاء بالتعاون مع دائرة الإفتاء ومديرية صحة الزرقاء، مساء أمس الأحد، على مسرح غرفة تجارة الزرقاء، لقاء تثقيفيا وإرشاديا لتوديع حجاج بيت الله الحرام للعام الحالي.

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وثمن مندوب محافظ الزرقاء مساعد المحافظ للشؤون العامة الدكتور عبدالله محاميد، هذا اللقاء التوعوي وهذه التشاركية بين عدد من الجهات المعنية في إقامة هذا اللقاء التوعوي والتثقيفي الرامي لتقديم الخدمات الفضلى لحجاج بيت الله الحرام.


من جهته، تحدث مدير أوقاف الزرقاء الدكتور الحراحشة، خلال اللقاء الذي أداره مساعد مدير الأوقاف لشؤون الوعظ والإرشاد الدكتور رائد الشوابكة، عن إرشادات إدارية تخص الحاج منذ سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن، التي من شأنها ان تسهل على الحاج أداء مناسك الحج وتحافظ على صحة الحاج وتمنع وقوعه في المخالفات الشرعية والقانونية.


بدوره، قدم مفتي الزرقاء الدكتور هشام ناصير، شرحا موجزا عن الأحكام الفقهية لرحلة الحج وأركانه وواجباته وشروطه وسننه ومحظوراته وضرورة الالتزام بالتعليمات والفتاوى الشرعية الصادرة من دائرة الإفتاء الأردني ومرشدي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.


من جانبه، تحدث الطبيب إبراهيم الصمادي، وهو أحد أعضاء البعثة الطبية في بعثة الحج الأردني لهذا العام، عن مجموعة من النصائح الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى ان البعثة الطبية سترافق الحجاج لتقديم الرعاية والإرشادات الصحية.


وحضر اللقاء، رئيس الغرفة التجارية حسين شريم وجمع من الحجاج لهذا العام.

 




 

 


 

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