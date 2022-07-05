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الثلاثاء، 05-07-2022 08:31 م

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

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الوكيل الاخباري - باشرت مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه في محافظة الطفيلة، بالدورات الصيفية لطلبة المدارس ولمدة شهرين، وذلك في مساجد قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا .

ويتضمن برنامج المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم الذي أعدته الأوقاف بـ 50 مركزا للذكور والإناث لهذا العام، دورات في تحفيظ القرآن وتعليم أحكامه ومحاضرات في الفقه وأصول الدين والأحاديث النبوية ودروسا في الأخلاق ومعاملة الآخرين.

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