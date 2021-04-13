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الثلاثاء، 13-04-2021 05:12 م

أوقاف الطفيلة تطلق برنامجاً للوعظ والإرشاد خلال رمضان

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة برنامجاً للوعظ والإرشاد الديني، يتضمن محاضرات وندوات دينية تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي طيلة شهر رمضان المبارك ومن خلال الوعاظ والأئمة.
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وبين مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، أن برامج رمضانية ارشادية بوشر بتطبيقها، اليوم الثلاثاء، في ضوء ما فرضته ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من قرارات بإغلاق المساجد كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا، في وقت سيتم بث المحاضرات والندوات عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات "فيسبوك وتويتر وانستغرام".

وأضاف الدكتور الذنيبات أن حزمة من البرامج الدعوية والتوعوية حرصت الوزارة على تطبيقها خلال شهر رمضان الكريم عن بعد باستخدام التقنية والمنظومة الإلكترونية المتكاملة ، في وقت تم فيه منذ بدء انتشار فيروس كورونا تقديم الرسائل الدعوية التوعوية عن بعد من خلال الأئمة الذين قاموا بإرسال محاضرات ورسائل دعوية توعوية يومية حيال الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

 




 

 


 

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