الأحد 18-04-2021
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الأحد، 18-04-2021 06:31 م

أوقاف الطفيلة تطلق حملات نظافة وبرامج للوعظ والإرشاد في المساجد

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف الطفيلة حملة نظافة شملت كافة المساجد في قصبة الطفيلة و الحسا وبصيرا، ضمن فعاليات أسبوع العناية بالمساجد، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وشملت تنظيف مرافق المساجد وإعادة تأهيل حدائقها وساحاتها وتعقيمها.
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وقال مدير الأوقاف الدكتور لؤي الذنيبات، إن عدد مساجد الطفيلة بلغ زهاء 210 مساجد تقام فيها الصلوات المحددة بإشراف طواقم مديرية أوقاف الطفيلة، ويشمل أسبوع العناية بالمساجد غالبية المساجد في مختلف مناطق المحافظة بالعمل على تنظيفها وتأهيل حدائقها وتوزيع المنظفات والمعقمات على المساجد التي لا يوجد لديها لجان رعاية .

 




 

 


 

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