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الثلاثاء، 16-07-2024 10:50 م

أوقاف الكورة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

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الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف الكورة، اليوم الثلاثاء، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة في مسجد جنة الفردوس بلدة سموع، بحضور متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة.

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وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، خلال الاحتفال والذي شهد افتتاح مسجد جنة الفردوس، إن الهجرة النبوية مثلت نقلة نوعية في تاريخ الأمة الإسلامية حيث نقلها الرسول الكريم من غياهب الجهل إلى فجر العلم والدعوة.


بدوره، قال أستاذ الدعوة والإعلام الإسلامي في جامعة اليرموك، الدكتور محمد أحمد الربابعة، إن فتح القلوب أولى من فتح العمران، مشيرا إلى أهمية أن يأخذ المسجد دوره الريادي والمحوري في تربية المجتمعات أفرادا وجماعات.


وعبّر مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن، الدكتور مصطفى عارف العواد، عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على التعاون اللامحدود في دعم نشاطات الهيئة.

 




 

 


 

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