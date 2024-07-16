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الثلاثاء، 16-07-2024 11:52 م

أوقاف الكورة تعقد امتحانات المستويات للإجازة القرآنية

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الوكيل الإخباري - أشرفت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على امتحانات المستويات الأول والثاني والثالث والإجازة والإشراف للطلبة المتقدمين في دور القرآن الكريم، التابعة لمديرية أوقاف الكورة.

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وعقدت اللجنة امتحاناتها في مسجد مصعب بن عمير بلدة كفر راكب بمشاركة 83 طالبًا من طلبة دور القرآن الكريم بمساجد مديرية أوقاف لواء الكورة.


وتأتي هذه الامتحانات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.


وقال مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، إن هذه الاختبارات كان لها كبير الأثر في إبراز دور وزارة الأوقاف من خلال مشرفي دور القرآن الكريم؛ حيث تشمل تعليم وتدريب الأئمة ولمن يرغب من المجتمع المحلي.

 




 

 


 

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