أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة في مسجد علي بن أبي طالب بدير أبي سعيد، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الأول، ضمن نشاطاتها خلال شهر رمضان الفضيل، تحت عنوان: "الإسلام مفهومه وأركانه وآثاره على الفرد والمجتمع".



وتحدث في المجلس، بحضور متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، ومدير أوقاف اللواء هيثم بني ارشيد، كل من القاضي الدكتور حسين العمري، وأستاذ العقيدة الإسلامية الدكتور رائد بني عبد الرحمن.

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