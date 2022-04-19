الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

إجماع غربي على توسيع عزلة روسيا الدولية

كندا تفرض عقوبات على ابنتي الرئيس بوتين

الدفاع المدني يقدم المساعدة لحافلة معتمرين

الامن العام لـ الوكيل : تلاحم اسري للنزلاء وذويهم على موائد الافطار في رمضان

بريطانيا تعتزم سحب اعترافها ببورصة موسكو للأوراق المالية

مركز شباب الشيخ حسين ينظم مجموعة من المسابقات الدينية المنوعة

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لأئمة ووعاظ في الأوقاف

كتلة المسيرة النيابية تهنىء بعودة الملك الى أرض الوطن

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بشأن رواتب المتقاعدين

الثلاثاء، 19-04-2022 10:59 م

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

4202218211437367552480


الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الثلاثاء، مجلسها العلمي الهاشمي الثاني في مسجد علي بن أبي طالب بدير أبي سعيد بعنوان " الإيمان وأركانه ".

وتحدث في المجلس بحضور مساعد متصرف لواء الكورة ماهر السعايدة ومدير الأوقاف هيثم بني ارشيد، استاذ الشريعة الدكتور ابراهيم عبادة ، حول محور حقيقة الإيمان وأسرار ترتيب أركانه والترابط بين هذه الأركان والحكمة منه والفرق بين أركان الإسلام وأركان الايمان وسر العلاقة والارتباط بينهما وحكم منكر أحد أركان الإيمان وكيفية الرجوع عن ذنب الإنكار أو الجحود .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الدفاع المدني يقدم المساعدة لحافلة معتمرين

420221813754682122377

مركز شباب الشيخ حسين ينظم مجموعة من المسابقات الدينية المنوعة

1

ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لأئمة ووعاظ في الأوقاف

4202212104932256032864

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بشأن رواتب المتقاعدين

w

وزيرة الثقافة : مهرجان جرش منصة لإطلاق إبداعات الفنان والمثقف الأردني

الخصاونة

الخصاونة : لله الحمد والشكر الذي مَنّ بفضله بالشفاء على جلالة الملك

أخبار متعلقة
320223020597595574955

أوقاف الكورة توزع كسوة العيد على الأيتام

3202217201642975406536

لواء الكورة يُحيي اليوم الوطني للعلم

s

مديرية أوقاف جرش تنظم مأدبة إفطار لـ 500 طفل يتيم

320223020597595574955

أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

320223020597595574955

أوقاف إربد الأولى تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

1

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول