أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الثلاثاء، مجلسها العلمي الهاشمي الثاني في مسجد علي بن أبي طالب بدير أبي سعيد بعنوان " الإيمان وأركانه ".



وتحدث في المجلس بحضور مساعد متصرف لواء الكورة ماهر السعايدة ومدير الأوقاف هيثم بني ارشيد، استاذ الشريعة الدكتور ابراهيم عبادة ، حول محور حقيقة الإيمان وأسرار ترتيب أركانه والترابط بين هذه الأركان والحكمة منه والفرق بين أركان الإسلام وأركان الايمان وسر العلاقة والارتباط بينهما وحكم منكر أحد أركان الإيمان وكيفية الرجوع عن ذنب الإنكار أو الجحود .

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