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الإثنين، 18-04-2022 09:15 م

أوقاف الكورة توزع كسوة العيد على الأيتام

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الوكيل الاخباري - وزعت مديرية أوقاف لواء الكورة بمحافظة اربد، كسوة العيد ومساعدات نقدية على الأطفال الايتام المكفولين بصندوق الزكاة في اللواء.

وقال مدير الأوقاف هيثم بني ارشيد ، خلال حفل افطار جماعي للأيتام وتوزيع الكسوة أقيم بنادي الأشرفية الرياضي، أمس الأحد برعاية متصرف الكورة بكر الكعابنة، إن وزارة الأوقاف ماضية في نهجها بالتعاون مع لجان الزكاة في تأصيل معاني الرحمة وتجسيد قيم التكافل المجتمعي، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك .

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