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الخميس، 28-04-2022 01:11 ص

أوقاف الكورة توزع كسوة العيد على الأيتام

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الوكيل الاخباري - وزعت مديرية أوقاف لواء الكورة بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات كفرابيل، اليوم الأربعاء، كسوة العيد ومساعدات نقدية على اطفال ايتام من المكفولين بصندوق الزكاة في اللواء.

وقال مدير الأوقاف هيثم بني ارشيد، خلال حفل افطار جماعي للأيتام وتوزيع الكسوة أقيم في مدينة برقش السياحية، برعاية متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، إن وزارة الأوقاف ماضية في نهجها بالتعاون مع لجان الزكاة في تأصيل معاني الرحمة وتجسيد قيم التكافل المجتمعي، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك .

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