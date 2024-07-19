أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

الوكيل الإخباري - أقامت مديرية أوقاف محافظة عجلون في المسجد الكبير، احتفالاً دينيا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

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وأكد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، أن الهجرة النبوية الشريفة كانت أسلوباً من أساليب نشر الدعوة وطريقة للمحافظة على الرسالة، ومحطة يقف المرء عندها متدبرًا متأملاً يرى في أحداثها ومجرياتها أنواراً من الدروس الواعظة والوقفات التربوية النافعة التي تستنهض الإيمان وتصلح النفس وتنير الذهن والوجدان.



وألقى مفتي محافظة عجلون الدكتور محمد بني طه، كلمة بين فيها العبر والعظات المستفادة من الهجرة النبوية، مشدداً على أهمية التوكل على الله وحسن الظن به.