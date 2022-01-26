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الأربعاء، 26-01-2022 09:54 م

أوقاف عجلون تشكل لجان تطوعية لتقديم المساعدة خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري- شكلت مديرية أوقاف محافظة عجلون، لجان تطوعية لتقديم العون والمساعدة خلال المنخفض الجوي.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور أحمد الصمادي، إنه بناء على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، تم تشكيل 19 لجنة تطوعية لمساندة الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية لتسيير أمور المواطنين خلال الظروف الجوية وتطوراتها السائدة في المملكة.


وأشار الى أنه تم عقد اجتماع للموظفين للتأكيد على استخدام المساجد وسكنات الأئمة الفارغة كمراكز للإيواء وتقديم المساعدة كذلك لفرق الطوارئ للكهرباء، مبينا أنه تم تفقد عدة مساجد للاطلاع على جاهزيتها.

 

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