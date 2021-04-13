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الثلاثاء، 13-04-2021 05:58 م

أوقاف عجلون تطلق خطتها التوعوية خلال شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية أوقاف محافظة عجلون عن خطتها التوعوية والارشادية التي ستنفذها خلال شهر رمضان الفضيل.
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وقال مدير الأوقاف مصطفى الخشاشنة لـ(بترا)، إن الخطة تتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال عن بُعد وصفحة الـ(فيسبوك) الخاصة بالمديرية التزاماً بأوامر الدفاع والتعليمات الصحية والوقائية.

وأشار إلى أنه سيجري عقد الأيام العلمية الهاشمية كل يوم اثنين خلال الشهر الفضيل، بالإضافة الى مجالس الافتاء والمسابقات الدينية وتنفيذ حملات تطوعية ضمن مبادرة (نخوة وطن) لتنظيف المقابر والمساجد.

 




 

 


 

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