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الثلاثاء، 12-04-2022 11:47 م

أوقاف عجلون تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

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الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء في المسجد الكبير، المجلس العلمي الهاشمي الأول، برعاية المحافظ الدكتور خالد الجبور.

وأكد مدير الأوقاف الدكتور أحمد الصمادي أهمية المجالس العلمية في تعزيز دور المساجد بمعالجة قضايا المجتمع من خلال الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والحوار المسؤول والهادئ الذي يعزز ثقافة الحوار البناء بالمجتمع والانتماء والتضحية للوطن ولقيادته الهاشمية.

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