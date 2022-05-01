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الأحد، 01-05-2022 05:29 م

أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الرابع

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الوكيل الإخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون، في المسجد الكبير اليوم الأحد، مجلسها العلمي الرابع تحت عنوان "الساعة اماراتها وأحوالها ".

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وقال مدير الأوقاف الدكتور احمد الصمادي، إنه يتوجب على الإنسان أن يعرف دوره ووظيفته بهذا المجتمع، وأن يقوم به بالشكل الصحيح دون خوف، مبينا أن الإحسان يدفع الإنسان إلى تعلم الدين والعلم، وأنه لا يتحقق بالشكل الصحيح إلا بالعلم والعمل.


وأشار إلى أن المجلس الرابع تضمن العديد من المحاور تحدث فيها القاضي الشرعي الأسبق الدكتور مفلح القضاة عن مجمل علامات الساعة الصغرى وأبرز علاماتها الكبرى، والدكتور حمزة بني عامر عن أثر اليقين بوقوع أشراط الساعة على سلوكنا في هذا العصر.

 




 

 


 

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