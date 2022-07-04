أوقاف عجلون تعلن خطة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية أوقاف محافظة عجلون عن خطة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن تحت عنوان "الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي".

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وقال مدير أوقاف عجلون الدكتور أحمد الصمادي إن الهدف من هذه المراكز الصيفية هو تعليم قراءة القرآن الكريم وترسيخ القيم والآداب القرآنية لدى الطلبة لتصبح عنواناً للمجتمع، والمساهمة في تنمية جيل ديني وأخلاقي وثقافي ووطني.



وأشار إلى انه تم تجهيز 110 مراكز موزعة على مختلف محافظات المملكة سيتم فيها تدريس القرآن الكريم تلاوة وفهما وحفظا والحديث النبوي الشريف والفقه الميسر والسيرة النبوية الشريفة ونماذج من قصص الأنبياء والصحابة والقادة والآداب العامة والأخلاق الإسلامية والثقافة الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات الدينية والعلمية الثقافية وزيارة الأماكن الإسلامية والأثرية والتاريخية في المملكة.



ودعا الطلبة والطالبات إلى الإقبال على هذه المراكز لتعلم القرآن وحفظه.