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الأربعاء، 08-02-2023 05:25 م

أوقاف عجلون تفتح مساجدها لإيواء المواطنين

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية أوقاف عجلون، اليوم الأربعاء، عن فتح مساجد المحافظة كمراكز إيواء للمواطنين الذين تعرضت منازلهم للضرر والذين تقطعت بهم السبل.

وقال مدير الأوقاف، الدكتور أحمد الصمادي، إنه تم الإيعاز للائمة والمؤذنين بفتح المساجد كمراكز إيواء للأسر التي تعرضت منازلها لمداهمة مياه الأمطار والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الطرقات التي شهدت تساقطا للثلوج وتقديم المساعدات والخدمات العاجلة لهم خلال الحالة الجوية التي تشهدها المحافظة.

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