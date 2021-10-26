الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة : 2.6 مليون نازح يمني يواجهون نقصا في الغذاء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

فصل الكهرباء عن مناطق بالطفيلة الاربعاء

كلية الاقتصاد بالهاشمية تعقد ندوة حول متطلبات الاعتمادات الدولية

انطلاق مسابقات ملتقى الإبداع الطلابي الرابع بالكرك

بدء فعاليات ملتقى ماجستير الأنظمة السيبرانية بالطفيلة

إطلاق مبادرة حفز إبداعك بعجلون

رئيس وزراء باكستان يعين رئيسا جديدا للاستخبارات

اليمن.. وفد أوروبي رفيع يصل عدن ويجري مباحثات مع الحكومة

ترحيب أممي بإعادة الحركة على الحدود الباكستانية الأفغانية

الثلاثاء، 26-10-2021 05:58 م

أوقاف عمان الأولى تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف - صور

0L5A8582


الوكيل الاخباري - تصوير : نادر ابوحية -نظمت مديرية أوقاف عمان الأولى، اليوم الثلاثاء في المسجد الحسيني، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، خلال رعايته الاحتفال الذي حضره سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، وعدد من العلماء، إن الوزارة دأبت دائما وبرعاية ملكية على الاحتفال بالمناسبات الدينية التي تعيشها الأمة في ذكرى مولد المصطفى عليه السلام، والاسراء والمعراج، والهجرة النبوية وغيرها من المناسبات الدينية التي نعظمها في نفوسنا كأبناء مجتمع مسلم ومتحاب ومتآخ.

وأضاف أن لمولد النبي عليه الصلاة والسلام مكانة في قلوب المسلمين أطفالا وشبابا وشيوخا، نساء ورجالا، وهذا يدلل على محبتهم للرسول العربي الهاشمي، وامتثالهم والتزامهم لتوجيهاته عليه السلام بعد ما يقارب الـ 1500 سنة من بعثته صلوات الله عليه.

وأشار الخلايلة إلى ضرورة الفرح والسرور بهذه المناسبة التي تسهم في تعظيم الدعوة الى الله تعالى، ومحبتنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مبينا أن الله تعالى بعث الرسول الكريم بشيرا ونذيرا ومعلما للأمة، ولم يأتي بعلم مجرد، بل بُعث بالعلم والحكمة معا، فكان يدعو الى الله بالحكمة، ويعلم تعاليم الاسلام، ونحن بحاجة اليوم إلى ذلك في دعوتنا لله تعالى بعيدا عن الغلو والتطرف والتشدد والتنفير.

وبين أن رسالة الاسلام ودعوة المصطفى عليه السلام تقوم على الالتزام بأخلاق الاسلام، والأمم أخلاق وعلينا أن نقتدي بسيد الخلق، ونمتثل لما حثنا عليه من الصدق والأمانة والاخلاص والابتعاد عن الغيبة والنميمة والشتم والتشكيك وغيرها من السلوكيات التي يحاول البعض أن يروج لها في مجتمعاتنا.

اضافة اعلان













 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020212611843376149068

فصل الكهرباء عن مناطق بالطفيلة الاربعاء

f

كلية الاقتصاد بالهاشمية تعقد ندوة حول متطلبات الاعتمادات الدولية

102021241833534437484

انطلاق مسابقات ملتقى الإبداع الطلابي الرابع بالكرك

1020212419475527402117

بدء فعاليات ملتقى ماجستير الأنظمة السيبرانية بالطفيلة

1020212316526870411802

إطلاق مبادرة حفز إبداعك بعجلون

10202126132854254676624

حملة ترويجية للأماكن السياحية بإربد

أخبار متعلقة
8

اختتام المخيم الشبابي لمشاركي جائزة الحسن للشباب

1020216232718809329693

مشاجرة تعقب وفاة شخص دهساً بعمان

385983_1_1597666538

الجغبير: 4.4 مليار دولار فرص تصديرية أردنية غير مستغلة

الغذاء والدواء

إتلاف 400 طن مواد غذائية مخالفة بمستودع تلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية

ياب

وزير الداخلية يلتقي السفير الياباني

920219193357725015762

لقاء يبحث تحديات قطاع الالبسة