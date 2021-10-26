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الثلاثاء، 26-10-2021 05:58 م

أوقاف عمان الأولى تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف عمان الأولى، اليوم الثلاثاء في المسجد الحسيني، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، خلال رعايته الاحتفال الذي حضره سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، وعدد من العلماء، إن الوزارة دأبت دائما وبرعاية ملكية على الاحتفال بالمناسبات الدينية التي تعيشها الأمة في ذكرى مولد المصطفى عليه السلام، والاسراء والمعراج، والهجرة النبوية وغيرها من المناسبات الدينية التي نعظمها في نفوسنا كأبناء مجتمع مسلم ومتحاب ومتآخ.

وأضاف أن لمولد النبي عليه الصلاة والسلام مكانة في قلوب المسلمين أطفالا وشبابا وشيوخا، نساء ورجالا، وهذا يدلل على محبتهم للرسول العربي الهاشمي، وامتثالهم والتزامهم لتوجيهاته عليه السلام بعد ما يقارب الـ 1500 سنة من بعثته صلوات الله عليه.

وأشار الخلايلة إلى ضرورة الفرح والسرور بهذه المناسبة التي تسهم في تعظيم الدعوة الى الله تعالى، ومحبتنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مبينا أن الله تعالى بعث الرسول الكريم بشيرا ونذيرا ومعلما للأمة، ولم يأتي بعلم مجرد، بل بُعث بالعلم والحكمة معا، فكان يدعو الى الله بالحكمة، ويعلم تعاليم الاسلام، ونحن بحاجة اليوم إلى ذلك في دعوتنا لله تعالى بعيدا عن الغلو والتطرف والتشدد والتنفير.

وبين أن رسالة الاسلام ودعوة المصطفى عليه السلام تقوم على الالتزام بأخلاق الاسلام، والأمم أخلاق وعلينا أن نقتدي بسيد الخلق، ونمتثل لما حثنا عليه من الصدق والأمانة والاخلاص والابتعاد عن الغيبة والنميمة والشتم والتشكيك وغيرها من السلوكيات التي يحاول البعض أن يروج لها في مجتمعاتنا.

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