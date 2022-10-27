أوقاف عمان الثالثة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف عمان الثالثة، بالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الشرعية والتأهيل العلمي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الخميس، بحضور أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله العقيل.

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وقال مساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون المديريات مدير التعليم الشرعي الدكتور حاتم السحيمات إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أمته ونحن نحبه، لأنه جاء ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ويشفع لنا يوم القيامة، داعيا إلى الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام.



بدوره، قال مدير مديرية أوقاف عمان الثالثة، الدكتور عبدالسلام البزايعة، إن يوم مولد النبوي الشريف من أعظم الأيام التي مرت بها الأمة على الأطلاق، وكان الله تعالى يريد بولادته خروج الأمة من الظلم إلى العدل والرحمة بين الناس.



وأشار مدير معهد المعارج للدراسات الشرعية والتأهيل العلمي الشيخ نور الدين الرفاتي إلى أن الله غير وجه ومسار العالم مع ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بولادته عم الخير والرحمة وظهرت الرحمة، داعيا إلى اتباع هديه والسير على نهجه في عباداتنا وأعمالنا وسلوكياتنا.