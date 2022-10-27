الجمعة 28-10-2022
الوكيل الاخباري

الفريق الأول للوحدات سيواجه الفيصلي في إربد الجمعة

إنهاء أزمة المتقاعدين العسكريين في قطر وإعادتهم خلال أيام

الوحدات يعدل عن قرار الانسحاب من دوري المحترفين

جاهة في نادي الوحدات .. وقرار مرتقب بشأن مباراة الفيصلي

مكافحة المخدرات تضبط 124 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة خلال هذا الأسبوع

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية : التعديل الحكومي الخامس جاء ليؤسس انطلاقة جديدة

بدء فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأمير علي يغرد عبر تويتر - صورة

بيان عاجل صادر عن اتحاد كرة القدم

الخميس، 27-10-2022 03:45 م

أوقاف عمان الثالثة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

1666874562269


الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف عمان الثالثة، بالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الشرعية والتأهيل العلمي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الخميس، بحضور أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله العقيل.

اضافة اعلان


وقال مساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون المديريات مدير التعليم الشرعي الدكتور حاتم السحيمات إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أمته ونحن نحبه، لأنه جاء ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ويشفع لنا يوم القيامة، داعيا إلى الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام.


بدوره، قال مدير مديرية أوقاف عمان الثالثة، الدكتور عبدالسلام البزايعة، إن يوم مولد النبوي الشريف من أعظم الأيام التي مرت بها الأمة على الأطلاق، وكان الله تعالى يريد بولادته خروج الأمة من الظلم إلى العدل والرحمة بين الناس.


وأشار مدير معهد المعارج للدراسات الشرعية والتأهيل العلمي الشيخ نور الدين الرفاتي إلى أن الله غير وجه ومسار العالم مع ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بولادته عم الخير والرحمة وظهرت الرحمة، داعيا إلى اتباع هديه والسير على نهجه في عباداتنا وأعمالنا وسلوكياتنا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

إنهاء أزمة المتقاعدين العسكريين في قطر وإعادتهم خلال أيام

الأمن العام

مكافحة المخدرات تضبط 124 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة خلال هذا الأسبوع

wwww

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية : التعديل الحكومي الخامس جاء ليؤسس انطلاقة جديدة

1020222511441820398498

بدء فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

وزارة الخارجية

الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

520229164148487722563

الصندوق الأردني الهاشمي ينفذ يومًا تطوعيًا في العقبة

أخبار متعلقة
p7JGdSPAkh6Hf2xD16XjK6H4Aof8j2a2csE56BHa

الخصاونة: الاحتفال بذكرى المولد النبوي دلالة على حب الرسول وتعظيم لسننه

image (2)

أوقاف عمان الثانية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

QYvOy9kc3V3wHK1DT9reeullEjWqhYQGWM0TGwgc

الأوقاف: برنامج الغارمات مستمر والمستفيدات 8100 غارمة

6342b3cb754e6

الملك يكرم مؤسسات دينية وأشخاصاً بذكرى المولد النبوي الشريف - أسماء

main_image633a851de2368

خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء

wwww

الامن العام : وفاة شخص بعيار ناري في مشاجرة بعمان