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الأربعاء، 12-10-2022 02:52 م

أوقاف عمان الثانية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

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الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف عمان الثانية، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، ضمن احتفالات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بهذه المناسبة.

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وقال مدير مديرية أوقاف عمان الثانية فراس أبو خيط خلال الحفل الذي رعاه أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، إننا وإذ نحتفل بهذه المناسبة العظيمة نستذكر رسول الله الأعظم الذي زكى الله به نفوس المؤمنين وطهّر به قلوب المسلمين، وجعله رحمةً للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين.


وأضاف أن ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت فتحاً وبعثته فجرا، هدى الله به من الضلالة وعلّم به من الجهالة وأرشد به من الغواية، وفتح به أعيناً عُميا وأذانا صُما وقلوباً غلفاً، وكثّر به القلة، وأعز بعد الذلة.


وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن وصفوة الأنام، لا طاعة لله إلا بطاعته، ولا يتِم الإيمان إلا بتحقيق محبته، كما قال عليه السلام- ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)، مبينا أن النبي كان أعلى الخلق أخلاقاً، وأعظمهم أمانةً وأصدقهم حديثاً، وأجودهم نفساً، وأسماهم براً ، وأشدهم صبراً وأعظمهم عفواً.

 

 




 

 


 

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