الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 07:43 م

أوكرانيا: نهتم بالاستثمار في الأردن

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الوكيل الاخباري - وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مذكرة تفاهم مع مجلس المصدرين والمستثمرين التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية.

وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجمعية رئيسها حمدي الطباع وعن مجلس المصدرين والمستثمرين نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، إلى تقوية العلاقات التجارية وتحفيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

كما تسعى، وفق بيان الثلاثاء، إلى تقديم المعلومات والمشورة لمجتمع الأعمال من كلا الجانبين عند زيارتهم لكل من الأردن وأوكرانيا وتشجيع تبادل الزيارات.

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