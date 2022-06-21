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الثلاثاء، 21-06-2022 12:33 م

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مجدي البطوش انطلاق أول قوافل الحجاج الأردنيين، يوم الاثنين المقبل الموافق 27 حزيران الجاري.

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وقال البطوش لـ"الوكيل الإخباري"، إن انطلاق الحجاج برا سيكون على دفعتين، على أن تنطلق القافلة الثانية بعد الأولى بيومين، أي الأربعاء المقبل الموافق 29 حزيران الجاري.

 

وبشأن الحجاج الذين اختاروا السفر جوا لأداء فريضة الحج، أضاف أن رحلاتهم ستنطلق مع بداية تموز المقبل.

 

وأشار البطوش إلى أن الوزارة أنهت الاستعدادات لموسم الحج وتم الاتفاق مع شركات الحج وتأمين خدمات النقل والسكن والطعام لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وبأعلى المواصفات.

 

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعلنت قبل نحو أسبوعين عن أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج للعام الحالي والإجراءات المتعلقة بالسفر والشروط الصحية التي حددتها المملكة العربية السعودية للحجاج. 

 




 

 


 

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