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الخميس، 19-08-2021 03:23 م

أولياء أمور الطلبة مستاؤون من مشكلة الاكتظاظ في المدارس

طلبة 5


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تفاعل أولياء أمور طلبة المدارس على السيناريوهات الثلاث التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس .

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وأشار أولياء أمور الطلبة من خلال منشور تفاعلي عبر صفحات موقع"الوكيل الإخباري " إلى أنهم يؤيدون حل الدوام في المدارس ضمن فترتين صباحية ومسائية.


ومن جهة أخرى أكدوا آخرون أنهم يرغبون دوام أبنائهم بالتناوب خلال أيام الأسبوع ، قائلين إن الأهم  استمرار التعليم الوجاهي في المدارس.


وكان قد أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي محاسيس أن الوزارة تدرس ثلاث سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ، هي: التشعيب داخل المدرسة، او الدوام بفترتين صباحية ومسائية، أو الدوام بالتناوب.

 

 


 




 

 


 

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